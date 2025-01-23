В Китае компания тайно снимает сотрудников в туалете и вывешивает на «доску позора» тех, кто задерживается в уборной дольше положенного, пишет Oddity Central , передает "Газета.RU"

Фото: Odditycentral.com

Китайская компания Lixun Electro-Acoustic Technology из Шэньчжэня оказалась в центре скандала после того, как стало известно об установке скрытых камер видеонаблюдения в туалетах для отслеживания времени, которое сотрудники проводят в уборных. Тех, кто задерживается там слишком долго, публично стыдят, размещая их фотографии на так называемой «стене позора».

Компания объяснила свои действия необходимостью борьбы с потерей рабочего времени. По словам представителя фирмы, сотрудники часто задерживались в туалетах, курили, играли в видеоигры или занимались другими делами, что создавало неудобства для остальных работников.

«Курение в туалетах запрещено, и наша цель — предотвратить длительные перерывы из-за видеоигр и других занятий», — говорится в заявлении.

Однако такие меры вызвали волну возмущения в местных социальных сетях. Пользователи обвиняют компанию в нарушении конфиденциальности сотрудников и даже в противозаконных действиях.