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23.01.2025, 15:52

Игровая мышь прожгла стол геймера и сама сгорела без видимых причин

Новости Мира 0 397

Пользователь сети рассказал, как его игровая мышь Gigabyte M6880X воспламенилась, оставив обугленное пятно на столе. Производитель пока не комментировал инцидент, однако данная мышь вышла более 10 лет назад и давно снята с производства, сообщает портал Tom's Hardware.

Фото: lommelinn/Reddit
Фото: lommelinn/Reddit

В 2021 году Gigabyte столкнулась с критикой из-за высокого уровня отказов некоторых блоков питания, которые в сети прозвали «бомбами замедленного действия». Тем не менее, последний случай кажется единичным, поскольку других жалоб на мышь M6880X не было.

Специалисты объясняют, что большинство компонентов, отвечающих за подачу электроэнергии, имеют встроенную защиту от скачков напряжения. Стандарт USB 2.0 работает при напряжении 5 В и 0,5 А, а современные материнские платы, блоки питания и USB-контроллеры оснащены механизмами предотвращения скачков напряжения. Вероятно, естественный износ компонентов из-за возраста мыши или короткое замыкание могли вызвать возгорание.

На изображениях видно, что передняя часть мыши практически не пострадала, тогда как остальная часть сильно обгорела. Почему огонь сосредоточился в одной части устройства, остается загадкой и требует дополнительного расследования.

Из-за воспламенения мышь оказалась в непригодном для использования состоянии, прожгла коврик и стол пользователя.

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