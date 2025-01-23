Киевлянка Виктория Кузнецова переехала в Россию ещё до начала СВО. Она поддерживает связь со своими соотечественниками и следит за ситуацией на Украине. Её слова цитирует «Комсомольская правда» , передает hibiny.ru

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Она отметила, что многие украинцы думают, что произойдёт после окончания конфликта. Народ устал от бесконечных похорон, охоты ТЦК, насилия в отношении людей, имеющих свой взгляд на происходящее. Заговорили о выборах президента. Кандидатов много, но веры нет никому.

Зеленского, утопившего страну в крови, вряд ли уже переизберут. Многие уже не смотрят телевизор, из которого с утра до ночи льётся ненависть и ложь. Власть так запугала людей, что желающих возразить или высказаться просто не осталось.

На фоне этого развилась небывалая коррупция. Недавно задержали главного психиатра Киевской областной психиатрической больницы. За липовые диагнозы за три года он заработал более одного млн долларов.

Зеленский живёт как нищеброд, на официальную зарплату в 28 тыс. гривен (46 тыс. рублей), верим! — издеваются украинцы. И начинают обсуждать поборы власти. Самые болезненные — взятки за откуп от ТЦК Виктория Кузнецова

При этом, заплатив 10 тыс. долларов, нельзя быть уверенным, что не окажешься на передовой, жалуются настрадавшиеся от военкомов мужчины.

У людей постепенно начинают открываться глаза на происходящее, правда, как отметила украинка, не у всех. Виктория рассказала о киевской знакомой, которая переехала в Липецк. Ей её родственники прислали поздравление с Новым годом, в котором разыграли перед ней патриотов в вышиванках.