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23.01.2025, 21:17

Киев и Москва ответили на требование Трампа “немедленно закончить войну“

Новости Мира 0 436

В Киеве и Москве прокомментировали призыв президента США Дональда Трампа немедленно закончить войну и положить конец кровопролитию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW и РБК.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Коллаж: Tengrinews.kz
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Коллаж: Tengrinews.kz

В частности, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил в четверг, 23 января, что Киев приветствует "решительное заявление" Трампа о необходимости завершения войны.

"Мы действительно приветствуем такие решительные заявления президента Трампа. И мы верим, что он станет победителем. И мы верим, что у нас есть дополнительный шанс получить новую динамику в дипломатических усилиях по прекращению этой войны и достижению долгосрочного справедливого и всеобъемлющего мира", - сказал Сибига.

Глава украинского МИДа указал на необходимость усилить давление на Россию и заставить ее вести переговоры.

"Нам нужно лидерство США. Нам нужно больше участия США", - указал он.

При этом украинский министр подчеркнул необходимость повышения цены для РФ за дальнейшую агрессию, в частности с помощью жесткой санкционной политики, а также необходимость укрепления Украины. По словам Сибиги, Украине нужен "пакет сдерживания, чтобы стабилизировать ситуацию прежде всего на поле боя, укрепить наши военные оборонительные возможности".

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит ничего нового в угрозах санкциями и повышением тарифов со стороны Трампа, в первый срок он часто прибегал к подобным мерам.

"Особо каких-то новых элементов мы здесь не усматриваем. Вы знаете, что Трамп в первую итерацию своего президентства был президентом Америки, который наиболее часто прибегал к санкционным методам, ему нравятся эти методы, по крайней мере, они ему нравились в ходе его первого президентства. А так мы очень внимательно наблюдаем, конечно, за всей риторикой, за всеми заявлениями. Мы фиксируем тщательно все нюансы", - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, Россия остается готова "к равноправному и взаимоуважительному диалогу", который "имел место между двумя президентами" во время первого срока Трампа.

"Ждем сигналов, которых пока не поступало", - заключил Песков.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что если Россия и Украина не заключат мирную сделку "в ближайшее время", у него "не останется другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, пошлины и санкции" на все товары, которые Россия продает в США и другие страны.

"Я собираюсь сделать России, чья экономика терпит крах, и президенту Путину большое одолжение. Закончите войну сейчас и остановите этот нелепый конфликт! Дальше будет только хуже", - написал президент США на своей странице в соцсети TruthSocial.

Трамп вступил в должность президента США 20 января после победы на выборах в ноябре. В ходе предвыборной кампании он неоднократно заявлял о намерении урегулировать конфликт в Украине. По его словам, боевые действия могут завершиться в течение полугода.

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