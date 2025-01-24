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24.01.2025, 08:04

Мужчина расстался с возлюбленной из-за ревности к коту

Новости Мира 0 557

В США женщина стала ревновать бойфренда к коту и вынудила его расстаться с ней. Об этом сам мужчина рассказал на форуме Reddit, передает Lenta.ru

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com
Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

По словам 28-летнего мужчины, кот по кличке Джаспер появился у него задолго до встречи с возлюбленной. Для удобства он называет ее в посте ненастоящим именем Эмили. Автор поста объяснил, что у Эмили никогда не было аллергии на котов, также она их не боялась. Однако в какой-то момент она стала все чаще отпускать негативные комментарии в адрес Джаспера.

Вскоре мужчина понял, что все дело в ревности Эмили к коту. «Она закатывала глаза, когда я разговаривал с ним, раздражалась, когда он садился между нами на диван, и терпеть не могла, когда он спал с нами в одной постели», — рассказал он. Эмили обвиняла бойфренда в том, что он относится к коту как к человеку. Женщина обижалась, если мужчина здоровался с Джаспером раньше, чем с ней. В одну из ночей она не выдержала и поставила бойфренду ультиматум: либо она, либо кот. Автор поста выбрал расставание с Эмили.

Как объясняет мужчина, любовь не терпит ультиматумов. Он выбрал Джаспера, поскольку тот не может его ограничивать и ставить ему условия. «Она [Эмили] заплакала, назвала меня сумасшедшим, схватила свои вещи и ушла», — рассказал автор поста. Он отметил, что с тех пор ничего не слышал об Эмили.

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