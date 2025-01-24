Убийство Кеннеди и Мартина Лютера Кинга: рассекречены все документы

Фото: pixabay

Президент США подписал указ о рассекречивании всех имеющихся в архивах документов, связанных с тремя самыми громкими в истории страны убийствами — 35-го президента Джона Кеннеди и его младшего брата Роберта, а также правозащитника и лидера борьбы за гражданские права Мартина Лютера Кинга-младшего.

"Многие люди ждали этого долго, десятилетиями. Все будет раскрыто", - сказал Дональд Трамп.

Ручку, которой президент подписал указ, он попросил передать Роберту Ф. Кеннеди-младшему — сыну Джона Кеннеди, племянника Роберта, а заодно и кандидату на пост министра здравоохранения.

ВВС напоминает, что Джон Кеннеди был убит в 1963 году, а его брат Роберт — в 1968-м, в ходе своей избирательной кампании на пост президента. За два месяца до убийства Роберта в ходе выступления на митинге был застрелен Мартин Лютер Кинг. Эти убийства породили множество конспирологических теорий. Многие документы, связанные с расследованиями, за прошедшие с тех пор десятилетия были обнародованы, но еще тысячи файлов по-прежнему доступны только со значительными изъятиями.