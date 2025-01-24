Жену президента Франции назвали мужчиной

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По информации SHOT, в своих соцсетях Оуэнс заявила, что опубликует расследование с доказательствами 30 января, а перед этим призвала Макрона ответить честно, кем же является Брижит и попросила фото первой леди в юности.

Ранее в сентябре прошлого года двух женщин, которые утверждали, что жена Макрона трансгендер, приговорили к штрафу в 500 евро за публичную клевету.