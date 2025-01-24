Жену президента Франции назвали мужчиной

Американская журналистка Кэндис Оуэнс пообещала опубликовать доказательства того, что супруга президента Франции Эмманюэля Макрона Бриджит биологически не является женщиной, передает Liter.kz.
По информации SHOT, в своих соцсетях Оуэнс заявила, что опубликует расследование с доказательствами 30 января, а перед этим призвала Макрона ответить честно, кем же является Брижит и попросила фото первой леди в юности.
Ранее в сентябре прошлого года двух женщин, которые утверждали, что жена Макрона трансгендер, приговорили к штрафу в 500 евро за публичную клевету.
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