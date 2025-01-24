Зеленский озвучил условие для переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил агентству Bloomberg, что только гарантии со стороны Вашингтона могут стать надежным условием, при котором Украина вступит в переговоры с Кремлем, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РБК .

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"Единственный вопрос в том, какие гарантии безопасности, и, честно говоря, я хочу иметь понимание до переговоров", – сказал он и объяснил, что, по его мнению, без долгосрочных западных обязательств Россия воспользуется прекращением огня как возможностью перевооружиться для нового наступления.

Зеленский считает, что урегулирование невозможно без участия США, даже если так думают "некоторые европейские друзья".

"Нет, этого не может быть. Никто не будет рисковать без Соединенных Штатов", – сказал он.

Президент Украины назвал Трампа наиболее влиятельным в этом вопросе наряду с лидером Китая Си Цзиньпином: "Я думаю, что нет другого союзника, который действительно может это сделать. Его экономика, Путина, очень сильно зависит от Китая".

По словам Зеленского, Киев не хочет, чтобы судьба Украины решалась без него. Он выразил уверенность, что США этого не допустят, но отметил: "Хотя не уверен, что раньше этого не случалось. Здесь я говорю не только об Америке, но и о некоторых европейских партнерах".

В своих соцсетях Зеленский заявил, что давление на Россию, чтобы усадить ее за стол переговоров, с помощью ограничений в отношении энергоресурсов, в частности нефти, является "одним из важнейших ключей к миру, к реальной безопасности".

"Мир с помощью силы возможен, и мы абсолютно уверены в этом. Главное – не сбавлять темп и оказывать давление на Россию... Европа должна более тесно сотрудничать с Америкой и другими глобальными партнерами в области энергетических ресурсов, а не с Россией. Мы готовим нашу дипломатию и международные коммуникации к тому, чтобы обеспечить сильные позиции не только для Украины, но и для всей Европы", – написал Зеленский.

В четверг, 23 января, президент США Дональд Трамп объявил, что попросит Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть, посчитав, что снижение стоимости сырья приведет к немедленному окончанию конфликта в Украине. После этого заявления цены на нефть упали.