Внук Александра Ширвиндта обратился в суд из-за завещания деда

Александр Ширвиндт умер после долгой болезни чуть меньше года назад, в марте 2024-го. После себя мэтр оставил внушительное наследство, распределив его еще при жизни, пишет "СтарХит" , передает hibiny.ru

Фото: kino-teatr.ru

В своем завещании народный артист упомянул не только наследников первой очереди — вдову и сына, но и внуков. Один из них — Ширвиндт Андрей Михайлович — после обнародования документа с волеизъявлением деда обратился в суд.

По информации издания, причиной иска стала ошибка, которую Александр Анатольевич допустил в дате рождения Андрея. Чтобы установить, что речь в завещании идет именно о нем, мужчине пришлось обратиться в Пресненский суд Москвы.

Заседание по этому иску состоится уже на днях. Суд назначил его на 28 января.

Что касается имущества, которое достанется наследникам, известно, что при жизни актер владел дачей в Завидово (земельный участок в 1300 квадратов), небольшой комнатой на Арбате, половиной «двушки» в 69 квадратов и квартирой в 116 кв. м.