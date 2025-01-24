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24.01.2025, 13:54

"Плохого сделал России больше, чем какой-либо президент": Жириновский предсказал незавидную участь Трампа

Новости Мира 0 2 121

Многие с нетерпением ждали инаугурации Дональда Трампа, связывая с ним надежду на завершение военных действий на Украине. Но Владимир Жириновский, известный своими сбывшимися прогнозами, ещё в ходе первого президентского срока заявил, что Трамп ничего хорошего России не принесёт, передаёт «Царьград».

Фото: commons.wikimedia.org
Фото: commons.wikimedia.org

Жириновский напомнил, что при Трампе, обещавшем улучшить отношения с Россией, были отобраны здания, находящиеся в частной собственности РФ, высланы 35 дипломатов из страны, активно вводились санкции.

Он плохого сделал России больше, чем какой-либо президент США
Владимир Жириновский

Он предрекал Трампу участь Кеннеди, которого убил снайпер в Далласе, если тот будет делать что-то не по сценарию американских элит. После «покушения на ухо» во время предвыборной кампании многие посчитали, что предсказание сбылось, но некоторые считают, что расслабляться политику рано.

В 2016 году Владимир Вольфович говорил, что Трамп может стать последним американским президентом. Получается, что США осталось существовать лет шесть.

Америки в ближайшие 10−15 лет не будет. Она не выдержит кризисов, её распад неизбежен
Владимир Жириновский

Российский политический деятель как-то признался, что он сделал анализ крови в Америке, который выявил его родство с экс-президентом США Линдоном Джонсоном. Он предположил, если проанализировать родословную Дональда Трампа, может быть, там найдутся его родственники. Владимир Вольфович отмечал, что Трамп похож на него тем, что свободно говорит, у него моментальная реакция. Американского президента многие воспринимают с иронией, как и его в России.

Справка: Некоторые несерьёзно относятся к предсказаниям политика, утверждая, что его заявления подставляют под политические ситуации. Однако глава РФ Владимир Путин пояснил, что Владимир Вольфович занимался не предсказаниями, а прогнозами, основанными на анализе ситуаций.

Ранее военкор Стешин показал пугающее предсказание Жириновского, сделанное до начала СВО.

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