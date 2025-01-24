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24.01.2025, 14:45

Больная раком женщина рассказала о первом признаке смертельной болезни: присмотритесь к ногтям

Новости Мира 0 1 360

Британка рассказала, как маленькая полоска на ногте может стать смертельным приговором, передает hibiny.ru

Фото: dailymail.co.uk
Фото: dailymail.co.uk

Британка Келли Хизер борется за жизнь с 4 стадией меланомы, первые симптомы которой пропустили врачи. Историю больной раком женщины осветили в Daily Mail.

Чуть больше года назад 38-летняя жительница Великобритании заметила на ногте какую-то странную линию. Она пошла в больницу, где ее полностью обследовали, но не нашли ничего страшного.

Через несколько месяцев линия на ногте почернела и увеличилась в размере. На этот раз врачи все-таки сделали биопсию, которая показала наличие самого агрессивного на данный момент рака — меланомы.

Фото: dailymail.co.uk

Фото: dailymail.co.uk

Келли сделали операцию и на какое-то время болезнь ушла, однако через полгода появились новые образования на ногтях и коже. Обследование показало, что меланома вернулась в еще более агрессивной форме, дав метастазы в лимфатические узлы.

«Это оказалась метастатическая меланома 4-й стадии. В результате рак начал распространяться на другие части тела», — рассказала британка.

Женщина прошла еще один курс лечение и преодолела новый рецидив. Она боится, что скоро болезнь снова напомнит о себе. Келли также уверена, что в ее тяжелом состоянии отчасти виноваты врачи, которые не придали значения полоске на ногте и не узнали р болезни на ранней стадии, когда ее еще можно было полностью излечить.

Справка: меланома — один из самых опасных видом рака из-за частых рецидивов, с распространением метастаз гематогенным или лимфогенным путем почти во все органы тела.

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