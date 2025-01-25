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25.01.2025, 09:05

США приостановили почти всю помощь другим странам

Новости Мира 0 460

Государственный секретарь США Марко Рубио приостановил финансирование большинства программ иностранной помощи сроком на 90 дней, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Politico.

Фото:depositphotos.com / Фото автора CJHPhotography
Фото:depositphotos.com / Фото автора CJHPhotography

Директива Рубио, направленная всем дипломатическим и консульским учреждениям, обязывает сотрудников департамента выдавать "распоряжения о прекращении работ" практически по всем "действующим программам иностранной помощи", согласно документу, которым располагает газета.

Новые рекомендации означают, что дальнейшие действия по распределению средств на программы, уже одобренные правительством США, не будут предприниматься. Об этом заявили три действующих и два бывших сотрудника ведомства, знакомых с документом.

Распоряжение шокировало некоторых сотрудников департамента своим масштабом.

"Госдепартамент просто пошел на ядерный вариант в вопросе иностранной помощи", - сказал один из сотрудников.

Тем не менее в документе оставлены лазейки для интерпретации и предусмотрены исключения. Указывается, что финансирование военной помощи для Египта и Израиля будет продолжено, так же, как и экстренная продовольственная помощь и "обоснованные расходы, понесенные до даты этого" распоряжения "в рамках существующих программ".

Один из действующих сотрудников Госдепа, а также два бывших сотрудника администрации экс-президента Джо Байдена отметили, что эта пауза, вероятно, затронет помощь ключевым союзникам, таким как Украина, Иордания и Тайвань. Они и другие собеседники, обсуждавшие внутренние правительственные документы, предпочли сохранить анонимность из-за деликатности вопроса.

В документе говорится, что "решения о продолжении, изменении или прекращении программ будут приниматься после пересмотра" со стороны госсекретаря.

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