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25.01.2025, 09:29

“Это было ужасно“. Стало известно о жестком разговоре Трампа с премьером Дании по Гренландии

Новости Мира 0 513

Президент США Дональд Трамп провел 45-минутный телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, во время которого заявил, что всерьез настроен взять под контроль Гренландию. Об этом пишет Financial Times, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РБК.

©️ depositphotos.com/Tennessee/Anadolu
©️ depositphotos.com/Tennessee/Anadolu

Разговор состоялся на прошлой неделе, до инаугурации Трампа, Белый дом его не комментировал. Фредериксен после беседы подчеркнула, что остров, который является автономной территорией Дании, не продается, отметив при этом "большой интерес" Америки к этой территории.

Источники FT утверждают, что разговор прошел "очень плохо", Трамп вел себя агрессивно и был настроен на конфронтацию, хотя Фредериксен и предложила нарастить сотрудничество в вопросе военных баз и добычи полезных ископаемых.

"Это было ужасно", - сказал один из собеседников издания. Другой чиновник сказал, что американский президент был непреклонен, "это было как холодный душ".

"До этого Трампа было тяжело воспринимать всерьез. Но я думаю, это все серьезно, и потенциально очень опасно", - сказал он.

"Это был очень жесткий разговор. Он пригрозил конкретными мерами против Дании, такими как целевые тарифы", - сообщил еще один источник FT.

В Европе многие надеялись, что слова Трампа о стремлении установить контроль над Гренландией по соображениям "национальной безопасности" были переговорной уловкой, предназначенной для усиления влияния на НАТО, а также для России и Китая.

Однако звонок Фредериксен "разрушил эти надежды" и усугубил внешнеполитический кризис между союзниками по Североатлантическому альянсу, пишет газета. При этом в офисе датского премьера заявили, что "не признают интерпретацию разговора, данную анонимными источниками".

Трамп выражал желание приобрести Гренландию еще во время своего первого президентского срока в 2019 году. После победы на выборах президента в 2024 году он вернулся к этой идее.

22 декабря Трамп заявил, что США "считают, что владение и контроль над Гренландией являются абсолютной необходимостью" с точки зрения "обеспечения национальной безопасности и свободы во всем мире". При этом он не исключил применения военной силы для установления контроля над островом.

В соответствии с законом 2009 года остров может объявить независимость только после успешного референдума.

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