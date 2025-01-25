18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
517.84
543.11
5.28
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
25.01.2025, 11:39

Названа опасность введения сырых яиц внутривенно

Новости Мира 0 487

Введение яиц внутривенно может привести к инфекциям, анафилактическому шоку и закупорке сосудов, рассказала «Газете.Ru» врач-инфекционист клиники «Будь Здоров» на Сретенке Ольга Столярова.

Фото: Thomson Roddick Callan
Фото: Thomson Roddick Callan

Ранее стало известно, что россияне стали вводить себе в вены сперму, яйца и грибы, чтобы вылечиться от различных болезней. По их словам, так можно избавиться даже от рака.

«Некоторые «альтернативные» методики медицины могут заявлять, что сырые яйца или их компоненты (например, белок или желток) обладают некими «исцеляющими» свойствами из-за содержания в них аминокислот, витаминов и других питательных веществ», – объяснила врач.

Однако такая практика может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

«Яйца (особенно сырые) могут содержать патогенные микроорганизмы, такие как сальмонеллы, которые при внутривенном введении могут вызвать серьезные инфекции, включая сепсис. Белки яйца, попадая в кровь, могут вызвать сильнейшую аллергическую реакцию вплоть до анафилактического шока. Желток и другие части яйца не предназначены для работы с кровеносной системой и могут создавать эмболы (закупорку сосудов), что приводит к инфарктам и инсультам», — рассказала врач.

Специалист советует: если видите новинку в области медицины, проверьте, есть ли в уважаемых научных источниках хоть одно подтверждение.

«Категорическая рекомендация: никогда не экспериментируйте с такими методами! Если вы хотите укрепить свое здоровье, лучше проконсультироваться с грамотным врачом-терапевтом или нутрициологом. Ищите научную основу. И запомните: вещества, не предназначенные для попадания в кровь, нельзя вводить внутривенно ни при каких условиях», – заключила врач.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Никита Ефремов попросил не называть Евгению Добровольскую его матерьюНовости Мира
12.01.2025, 17:12 0
Сын от Ефремова и еще трое детей Добровольской пришли на прощание с нейНовости Мира
14.01.2025, 14:03 0
Виктория Боня украла чемодан в аэропорту МонакоНовости Мира
11.01.2025, 13:46 0
Шаман трижды спасал Яниса ТиммуНовости Мира
28.12.2024, 15:36 0
Предприниматель заявил о массовой травле казахстанцевНовости Казахстана
26.12.2024, 13:04 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...