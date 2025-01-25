Названа опасность введения сырых яиц внутривенно

Введение яиц внутривенно может привести к инфекциям, анафилактическому шоку и закупорке сосудов, рассказала «Газете.Ru» врач-инфекционист клиники «Будь Здоров» на Сретенке Ольга Столярова.

Фото: Thomson Roddick Callan

Ранее стало известно, что россияне стали вводить себе в вены сперму, яйца и грибы, чтобы вылечиться от различных болезней. По их словам, так можно избавиться даже от рака.

«Некоторые «альтернативные» методики медицины могут заявлять, что сырые яйца или их компоненты (например, белок или желток) обладают некими «исцеляющими» свойствами из-за содержания в них аминокислот, витаминов и других питательных веществ», – объяснила врач.

Однако такая практика может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

«Яйца (особенно сырые) могут содержать патогенные микроорганизмы, такие как сальмонеллы, которые при внутривенном введении могут вызвать серьезные инфекции, включая сепсис. Белки яйца, попадая в кровь, могут вызвать сильнейшую аллергическую реакцию вплоть до анафилактического шока. Желток и другие части яйца не предназначены для работы с кровеносной системой и могут создавать эмболы (закупорку сосудов), что приводит к инфарктам и инсультам», — рассказала врач.

Специалист советует: если видите новинку в области медицины, проверьте, есть ли в уважаемых научных источниках хоть одно подтверждение.