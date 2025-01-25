Саудовская Аравия ответила на предложение Трампа снизить цену на нефть

На мировом рынке спрос на нефть растет. Поэтому Саудовская Аравия считает необходимым обеспечить эффективные поставки сырья для покрытия этого спроса. Об этом сказал министр экономики и планирования Саудовской Аравии Фейсал аль-Ибрагим, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Укринформ" .

depositphotos.com

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цену на нефть. По его мнению, это поможет быстрее закончить войну России против Украины.

На вопрос о том, снизит ли Саудовская Аравия цену на нефть, Фейсал аль-Ибрагим заявил, что позиция Эр-Рияда заключается в обеспечении долгосрочной стабильности рынка с целью убедиться, что для удовлетворения растущего спроса имеется достаточное предложение.

"И спрос действительно растет, это происходит и в США, и ввиду развития искусственного интеллекта. Спрос и дальше будет расти, наша же задача заключается в том, чтобы обеспечить эффективные поставки энергии без вреда для энергетической безопасности, без риска для наших возможностей использовать технологии и прибегать к сотрудничеству для борьбы с изменением климата, являющегося серьезной проблемой", - сказал он, комментируя предложение Трампа снизить цены на нефть.

"Позволить себе допустить наималейшую ошибку в подходах к вопросу энергетического перехода мы не можем, таково мое мнение. В этот раз мы должны сделать все правильно. Поставки энергии и энергетическая безопасность являются основой глобального роста и процветания", - заявил саудовский министр.

Фейсал аль-Ибрагим также напомнил, что между США и Саудовской Аравией налажено "долговременное и крепкое партнерство, которое продолжается уже восемь десятилетий".

Между тем в офисе президента Украины, комментируя предложение Трампа, заявили, что Киев предлагает установить предельную цену на российскую нефть в размере 30 долларов за баррель.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что снижение цен не будет способствовать завершению войны России и Украины.