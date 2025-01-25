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25.01.2025, 13:40

Саудовская Аравия ответила на предложение Трампа снизить цену на нефть

Новости Мира 0 1 485

На мировом рынке спрос на нефть растет. Поэтому Саудовская Аравия считает необходимым обеспечить эффективные поставки сырья для покрытия этого спроса. Об этом сказал министр экономики и планирования Саудовской Аравии Фейсал аль-Ибрагим, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Укринформ".

depositphotos.com
depositphotos.com

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цену на нефть. По его мнению, это поможет быстрее закончить войну России против Украины.

На вопрос о том, снизит ли Саудовская Аравия цену на нефть, Фейсал аль-Ибрагим заявил, что позиция Эр-Рияда заключается в обеспечении долгосрочной стабильности рынка с целью убедиться, что для удовлетворения растущего спроса имеется достаточное предложение.

"И спрос действительно растет, это происходит и в США, и ввиду развития искусственного интеллекта. Спрос и дальше будет расти, наша же задача заключается в том, чтобы обеспечить эффективные поставки энергии без вреда для энергетической безопасности, без риска для наших возможностей использовать технологии и прибегать к сотрудничеству для борьбы с изменением климата, являющегося серьезной проблемой", - сказал он, комментируя предложение Трампа снизить цены на нефть.

"Позволить себе допустить наималейшую ошибку в подходах к вопросу энергетического перехода мы не можем, таково мое мнение. В этот раз мы должны сделать все правильно. Поставки энергии и энергетическая безопасность являются основой глобального роста и процветания", - заявил саудовский министр.

Фейсал аль-Ибрагим также напомнил, что между США и Саудовской Аравией налажено "долговременное и крепкое партнерство, которое продолжается уже восемь десятилетий".

Между тем в офисе президента Украины, комментируя предложение Трампа, заявили, что Киев предлагает установить предельную цену на российскую нефть в размере 30 долларов за баррель.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что снижение цен не будет способствовать завершению войны России и Украины.

 

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