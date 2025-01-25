В холодильнике или нет: в спорах о хранении растительного масла поставлена точка

Специалисты Роскачества дали несколько важных рекомендаций по хранению растительного масла, а также поставили точку в вечных спорах о холодильнике. Об этом сообщает pnz.ru

Растительное масло — важный и полезный продукт, который используют практически все домохозяйки. Зачастую в сети возникают споры, как правильно его хранить? Следует ли ставить открытую бутылку с растительным маслом в холодильник или достаточно оставить у плиты?

Фото pixabay.com

Первое, что стоит помнить, растительное масло – не консервы, которые могут храниться пару-тройку лет. Оно имеет ограниченный срок годности, поэтому закупаться продуктом впрок не стоит.

Если хранить растительное масло дольше, чем указано на упаковке, оно прогоркнет и станет непригодным для использования.

Главное правило, которое следует соблюдать при хранении открытой бутылки с растительным маслом, важно держать продукт подальше от солнечных лучей.

Они способны запустить в масле процесс окисления, разрушив все полезные свойства продукта и приведя к его порче.

Важно, чтобы емкость с растительным маслом плотно закрывалась. Это необходимо для того, чтобы из продукта не выходил азот. Его добавляют в масло для замедления процесса окисления.

В Роскачестве объяснили, что растительное масло не обязательно хранить в холодильнике.

«Растительное масло не является скоропортящимся продуктом, поэтому его можно хранить при комнатной температуре в темном месте, например в кухонном шкафу, но как можно дальше от варочной плиты и батареи отопления», — предупредили эксперты.

Хранение в холодильнике позволяет продлить срок годности продукта. Например, если он подходит к концу, растительное масло можно поставить в холодильник и пользоваться продуктом еще примерно 2-3 месяца.

Важное условие – в холодильнике должна быть температура не ниже 5 градусов.