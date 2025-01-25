Азербайджан решил вернуть МОК медали Олимпиады-2024 из-за плохого качества

Олимпийский комитет Азербайджана направил официальное обращение в Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы заменить полученные спортсменами медали Олимпиады-2024 на новые, сообщается на сайте организации.

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После жалоб атлетов на ухудшение внешнего вида медалей Национальный олимпийский комитет Азербайджана провел расследование и выяснил, что внешний вид наград претерпел изменения. В частности, проблемы возникли с медалями семерых азербайджанских спортсменов, в том числе олимпийских чемпионов - дзюдоистов Идаята Гейдарова и Зелима Коцоева.

«После получения ответа из МОК будут предприняты очередные шаги по возврату медалей или их замене на новые», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пловцы из сборной Франции Клеман Секки и Йоанн Ндой-Бруар раскритиковали качество медалей, полученных на летней Олимпиаде 2024 года в Париже.

Всего спортсмены, которые принимали участие в летних Олимпийских играх в Париже, вернули свыше 100 медалей, которые начали портиться.