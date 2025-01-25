Россиянка рассказала о неожиданном потрясении в США: «Американка набросилась на нас с угрозами в магазине»

Трэвел-блогер Мария Ершова поделилась с подписчиками впечатлениями от странствий по Соединенным Штатам и рассказала о самых необычных происшествиях в, казалось бы, самых обыденных ситуациях. Рассказ туристки передает «Царьград», передает hibiny.ru

Фото: heinens.com

Россиянка признала, что ее очень удивило разделение мясной продукции в американских супермаркетах на «органику» и «обычные». Самым странным показалась маркировка такого мяса. На обычном описывалась вся нелегкая жизнь животного перед тем, как это мясо попало на прилавок — чем его пичкали для набора веса, как содержали и как издевались. В то же время на органических продуктах производитель утверждал, что курица, к примеру, жила практически в раю и чуть ли не сама пошла на смерть от счастья.

Естественно, маркировка намекала, что нужно брать только «органику», но она стоила раз в семь, а то и десять дороже обычного мяса. Однажды Мария с друзьями остановила выбор на обычной и дешевой еде и на них набросилась покупательница американка с обвинениями и угрозами.

«Увидев, что мы выбираем дешевый сорт мяса, набросилась на нас с угрозами. Женщина закричала, что такое есть нельзя. „Это же погань!“ — сказала она. И посоветовала купить мясо за 20 долларов вместо 3 долларов за целую курицу», — вспоминает россиянка.

Мария отметила, что поначалу они даже испугались, однако потом решили просто игнорировать странную оппонентку. В итоге защитница органики от них отстала, добившись прямо противоположного эффекта — россияне просто побоялись покупать то, что она так яростно советовала.

Справка: в США давно практикуется разделение мяса по способу выращивания. Маркировка «Сертифицировано» означает, что животные жили на ферме и были одобрены Департаментом сельского хозяйства. Пометка «Органическое» указывает на то, что животное не кормили гормонами, антибиотиками и ГМО. Цена на такое мясо обычно выше минимум на 60%. Маркировка «Обычное» зачастую означает не способ выращивания, а на орудие мясника, который в данном случае работал обычным ножом, не используя технологий.