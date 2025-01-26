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25.01.2025, 22:51

В России ужесточили требования для получения ВНЖ на основании брака

Новости Мира 0 238

В России вступили в силу новые требования для получения вида на жительство (ВНЖ) и разрешения на временное проживание (РВП) на основании брака, сообщает Zakon.kz.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Как пишет РБК, нововведения направлены на борьбу с фиктивными браками. Теперь иностранные граждане могут подать заявление на РВП в упрощенном порядке только после трех лет официального брака с гражданином России. Если брак расторгнут или признан недействительным в судебном порядке, выданное РВП аннулируется.

Что касается вида на жительство, его смогут получить иностранцы, имеющие ребенка с российским гражданством, при условии, что другой родитель также является гражданином России. Однако для этого потребуется подтвердить факт совместного проживания в стране не менее трех лет до подачи заявления. Если иностранного гражданина лишат родительских прав или запись об установлении отцовства будет отменена, ВНЖ аннулируют.

Эти изменения в миграционном законодательстве были инициированы после трагических событий в "Крокус Сити Холле" 22 марта 2024 года, где произошел теракт. В результате атаки, в которой обвинили четверых граждан Таджикистана, погибли 145 человек, более 500 получили ранения. В ходе расследования арестовали более 20 человек.
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