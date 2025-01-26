Новый глава ЦРУ рассекретит документы о происхождении вируса COVID-19

Новый директор ЦРУ Джон Рэтклифф распорядился рассекретить обновленный аналитический документ о происхождении коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на The New York Times .

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В ЦРУ заявили о своей уверенности в том, что COVID-19, вероятно, просочился из китайской лаборатории после многих лет отрицания такой версии при администрации Байдена.

Представитель агентства заявил в субботу, что теперь они отдают предпочтение лабораторной теории.

Чиновники заявили, что никаких новых доказательств для изменения их мнения нет — оно основано на тех же доказательствах, над которыми они размышляли в течение нескольких месяцев.

"ЦРУ с низкой степенью уверенности оценивает, что научно-исследовательское происхождение пандемии COVID-19 более вероятно, чем естественное происхождение, исходя из имеющегося массива сообщений. ЦРУ продолжает оценивать, что как сценарии, связанные с исследованиями, так и сценарии естественного происхождения пандемии COVID-19 остаются правдоподобными", — говорится в заявлении агентства в субботу.

Объявив об изменении своей позиции, ЦРУ присоединилось к ФБР и Министерству энергетики, назвав причиной инцидента утечку вируса из лаборатории в китайском Ухане.

Комиссия из ВОЗ тщательно проверила Уханьский институт вирусологии в связи с его исследованиями коронавирусов летучих мышей и предполагаемыми нарушениями безопасности в период начала пандемии.

После проверки комиссия сделала вывод о том, что все следы ведут на уханьский рынок морепродуктов, откуда - от неких диких животных - вирус мог распространиться дальше.

Ранее американские конгрессмены после двухлетнего расследования пришли к выводу, что коронавирус, скорее всего, имеет лабораторное происхождение и распространился из-за утечки.