Средние дети в семье вырастают более успешными - исследование

Исследование показывает, что дети, растущие в среднем возрасте, вырастают более успешными людьми, опережая своих братьев и сестер в двух важнейших категориях, рассказывает Tengri Life со ссылкой на The New York Post .

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Более ста лет назад такую теорию выдвинул австрийский психолог-новатор Альберт Адлер, и с тех пор в этом направлении ведутся различные исследования.

Новое исследование показало, что оказавшиеся в середине вырастают "более успешными", чем их старшие и младшие братья и сестры.

Ученые еще не пришла к единому мнению по поводу того, как влияет порядок рождения детей на их характер, и эту пустоту заполнили стереотипы: напористый, умный первенец и "испорченный и избалованный" младший ребенок в семье.

А по поводу средних детей в семье даже придумали так называемый "синдром среднего ребенка".

По мнению канадских авторов исследования, Майкла Эштона из университета Брока и Кибома Ли из университета Калгари, средние дети вырастают "более честными, скромными и приятными в общении, чем их братья и сестры".

В исследовании изучали шесть черт характера человека: честность-скромность, эмоциональность, экстраверсию, доброжелательность, добросовестность и открытость новому опыту.

В категории "честность, смирение и уступчивость" средние дети набрали наибольшее количество баллов.

"Это означает, что они могут прощать обиды, которые им причинили, снисходительно относиться к другим, идти на компромисс и сотрудничать с другими, а также легко контролировать свой гнев. Избегают манипулирования другими ради личной выгоды, не заинтересованы в богатстве и роскоши и не считает себя вправе претендовать на высокий социальный статус", - говорят исследователи.

За средними в этих категориях следуют младшие дети, и худшие результаты показывают старшие. Единственные дети тоже показали плохие результаты.

Среди известных детей среднего возраста — Мартин Лютер Кинг-младший, Мадонна, Уоррен Баффет и Авраам Линкольн.