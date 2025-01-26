В США 76-летняя прабабушка забеременела и решила родить ребенка

Видео 76-летней американки, которая заявила, что "находится на 12-й неделе беременности", стало вирусным в сети. По словам правнучки женщины, она хочет оставить ребенка, рассказывает Tengri Life со ссылкой на The Sun .

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Пожилая женщина обратилась в больницу с жалобами на головокружение, но узнала, что скоро станет мамой, так как находится на 12-й неделе беременности.

Новость вызвала ажиотаж после публикации видео правнучки женщины в соцсетях. Люди хотят знать, как это возможно.

Девушка сняла на видео момент, когда врач сообщает ее прабабушке шокирующую новость о беременности.

" - Мы получили ваш анализ мочи, и вы определенно беременны", - говорит врач. - Что?" - не поверила своим ушам пожилая женщина.

Если врачи не ошиблись и если американка оставит ребенка, то побьет рекорд, став самой старой матерью в мире.

По словам правнучки, чье видео набрало более 40 миллионов просмотров всего за четыре дня, ребенок должен появиться на свет этим летом, в июле.

В медицинской практике известны насколько случаев рождения ребенка женщинами после 70 лет. Все они забеременели после процедуры ЭКО.

По данным Книги рекордов Гиннесса, самой старой матерью, зачавшей естественным путем, является Дон Брук, которая родила сына в возрасте 59 лет.

Мы сообщали, что 62-летней жительнице Китая, несмотря на различные заболевания, удалось родить здорового ребенка.