Говяжий или морской: врач раскрыла, какой коллаген действительно эффективен для сияющей кожи

В мире красоты коллаген преподносят как волшебный эликсир молодости. Но так ли все просто? Давайте разберемся, что это за белок, зачем он нужен нашему организму и как поддерживать его уровень, передает hibiny.ru

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Что такое коллаген и зачем он нужен? Ответами на эти вопросы делится Елена Лебедева, врач-ревматолог «ИНВИТРО-Воронеж».

«Коллаген — это основной строительный белок нашего организма. Он отвечает за упругость и эластичность кожи, крепость костей, суставов, связок и даже сосудов. Представьте себе каркас здания — вот такую роль играет коллаген в нашем теле. Без него кожа теряет тонус, появляются морщины, суставы становятся менее подвижными, а кости — хрупкими».

Виды коллагена: в чем разница

Существует множество типов коллагена, но основные — это I, II и III типы. Каждый из них выполняет свою функцию: тип I отвечает за кожу, кости и сухожилия, тип II — за хрящи, а тип III — за сосуды и внутренние органы. Именно поэтому важно понимать, какой тип коллагена вам необходим.

Как узнать свой уровень коллагена

Уровень коллагена не измеряется напрямую. Врачи оценивают состояние соединительной ткани и косвенные показатели, такие как уровень кальция, меди, железа, витамина D и других микроэлементов. Комплексное обследование поможет выявить возможные дефициты и подобрать правильную стратегию.

Что влияет на уровень коллагена

На выработку коллагена влияет множество факторов: питание, гормональный фон, воздействие ультрафиолетовых лучей, наличие хронических заболеваний и даже стрессы. С возрастом синтез коллагена замедляется, поэтому важно заботиться о его поддержании.

Питание — основа здоровья

В первую очередь, обратите внимание на свой рацион. Организм способен самостоятельно вырабатывать коллаген, если получает необходимые «строительные материалы.

Включите в меню продукты, богатые белком