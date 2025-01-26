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26.01.2025, 13:03

Пассажирке заклеили рот скотчем на борту самолета

Новости Мира 0 1 393

На одиннадцатичасовом рейсе на Фиджи пассажирке пришлось заклеить рот скотчем — она кричала и обзывала членов экипажа, пишет издание BILD.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

На рейсе FJ871 авиакомпании Fiji Airways из Сан-Франциско на Фиджи одна выпившая австралийская пассажирка внезапно начала громко кричать. Женщина оскорбляла экипаж последними словами и никак не могла успокоиться. 

Вспышке гнева мог предшествовать спор с её мужем: когда она стала ругаться, он попросил разрешения сесть на другое место. Мужа отсадили, но это не успокоило пассажирку, а скорее, наоборот, раззадорило. Когда экипаж отказался сообщить ей, где теперь сидит супруг, ситуация обострилась: австралийка стала угрожать стюардессам и бросать в них стаканы. 

«Другие пассажиры были особенно возмущены открыто расистскими высказываниями в адрес фиджийцев, многие кричали женщине, чтобы она замолчала и вела себя прилично», — говорит свидетель. 

По словам очевидцев, родители были вынуждены закрывать уши своим детям. Общими усилиями стюардессы заткнули женщине рот скотчем на короткое время. Спустя какое-то время муж вернулся к ней, но она продолжала словесно приставать к пассажирам и членам экипажа. После приземления в Нади пассажирка была арестована полицией. Инцидент, сообщила авиакомпания, стал предметом «юридического расследования». 

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