Трамп хочет вывезти людей из сектора Газа в арабские страны

Президент США Дональд Трамп заявил, что Египет, Иордания и другие арабские государства должны принять больше палестинских беженцев из сектора Газа, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle .

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Трамп рассказал о своем разговоре с королем Иордании Абдаллой II.

"Я сказал ему, что был бы рад, если бы вы приняли больше людей, потому что я сейчас смотрю на весь сектор Газа - это беспорядок, настоящий беспорядок. Я хочу, чтобы он принял людей", - заявил американский лидер.

Трамп также сообщил, что собирается поговорить с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

"Я бы хотел, чтобы он принял людей. Я бы хотел, чтобы Египет принял людей. Речь идет о, возможно, 1,5 миллионах человек. Мы просто наведем порядок и скажем: "Знаете, все уже позади", - добавил он.

Президент США похвалил короля Иордании - за то, что его страна уже приняла множество палестинских беженцев.

До начала войны в Газе проживало около 2,4 миллиона человек. Большинство из них были вынуждены покинуть свои дома из-за конфликта.