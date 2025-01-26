ЧС могут объявить в Германии

В Германии могут объявить чрезвычайную ситуацию из-за наплыва мигрантов. Об этом сообщает Bild со ссылкой на документ, передает Tengrinews.kz .

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Представители фракции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) намерены вынести на голосование бундестага резолюцию с предложениями по миграционной политике, которая, как сообщается, содержит пункт о необходимости объявления чрезвычайной ситуации в Германии из-за наплыва нелегальных мигрантов.

"В этой ситуации, если европейские меры не работают, обязанность Германии и ее правительства - применить в приоритетном порядке национальное законодательство так, как это предусмотрено европейскими договоренностями по чрезвычайным ситуациям", - приводятся выдержки из проекта резолюции.

При этом сообщается, что резолюция предполагает долгосрочный контроль на границах ФРГ, а также отказ во въезде иностранцам, не имеющим разрешения на пребывание в стране.

Кроме того, предлагается немедленно брать под стражу тех, кто обязан покинуть Германию.