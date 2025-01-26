«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста России

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На днях известному режиссеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну присвоили звание заслуженного артиста России. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Некоторые коллеги Кеосаяна считают, что с почетным званием для него власти затянули. Так, актриса Яна Поплавская в личном телеграм-канале написала, что сделать Тиграна Кеосаяна заслуженным артистом стоило давным-давно. Вспомнили о заслугах и вкладе режиссера только тогда, когда впал в кому.

«Тиграну Кеосаяну присвоили звание заслуженного артиста России. Тогда, когда он лежит в коме. Дай Бог, чтобы он выбрался и смог обрадоваться, что его наконец-то признали заслуженным! Почему всегда так запоздало? Какой-то цинизм в этом, почему нельзя сделать СВОЕВРЕМЕННО? Чтобы человек почувствовать эту радость, чтобы мог отпраздновать с семьей, чтобы гордились родители. Чтобы признание мотивировало артиста творить, расти…», — написала Яна Поплавская.

Актриса также отметила, что культурные деятели, действительно заслуживающие почетных званий, вынуждены ждать их годами и проходить десятки малоприятных бюрократических процедур. Некоторые артисты умирают раньше, чем государство замечает их вклад. Тем временем есть звезды из категории «кто надо», получающие «заслуженных» и «народных» по щелчку пальцев. По словам Поплавской, некоторых обладателей государственных наград публика даже не знает.

«Все нужно делать во время жизни, когда человек здоров, в светлом уме и твердой памяти. А потом ему это уже не нужно, тогда его уже Бог вознаградит или накажет в зависимости от того, какую жизнь он прожил. Здоровья Тиграну! Надеемся и ждем», — резюмировала Яна Поплавская.

Режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян, напомним, несколько недель назад попал в больницу из-за проблем с сердцем, пережил клиническую смерть и впал в кому. 19 января его жена, Маргарита Симонян, сообщила, что режиссер все еще не пришел в себя.