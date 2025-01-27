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26.01.2025, 19:03

На форуме в Давосе не останавливаются оргии

Новости Мира 0 962

Участники бизнес-форума в Давосе в этом году пошли в разнос: услуги эскортниц были популярны как никогда, пишет aif.ru со ссылкой на британскую Daily Mail. Возможно, представители западного истеблишмента понимают, что конец их мира близок. А потому гуляли на многочисленных секс-вечеринках как в последний раз.

/ Lian Yi / www.globallookpress.com
/ Lian Yi / www.globallookpress.com

Спрос на услуги эскортниц резко подскочил

«Многие из прибывающих наслаждаются сексуальными оргиями, организованными людьми, которые бронируют несколько женщин одновременно», — пишет Daily Mail со ссылкой на данные экскорт-агентств.

По данным издания, спрос на секс-услуги в этом году превысил прошлогодний показатель почти в два раза. Было забронировано около 300 женщин против 170 годом ранее. Значительно больше было и секс-вечеринок. Огромный спрос был на различные извращения. Например, заказывали не только девушек, но и трансов.

От девушек требовали соблюдения условий конфиденциальности и даже требовали подписки о неразглашении. Возможно, это связано с секс-скандалами, которые в последнее время гремят на Западе. Например, с обвинениями в изнасилованиях рэпера P. Diddy, который занимался организацией секс-вечеринок. При этом деньги «ночным бабочкам» предлагали умопомрачительные — цена «бронирования» одной девушки стартовала от 7 тыс. долларов.

Секс на форуме в Давосе — давно уже целая индустрия

Очень способствует этому бизнесу то, что проституция в Швейцарии — легальное занятие. Поэтому рынок экскорт-услуг там очень развит. И с началом форума в Давосе его продажи подскакивают в несколько раз. К услугам состоятельных клиентов даже целое мобильное приложение — нечто среднее между «Линкедином» и «Тиндером». В нем настоящий каталог секс-услуг, с фото и биографиями дам, информацией об их образовании и многим другим.

Как рассказала одному швейцарскому изданию одна из «ночных бабочек», представившаяся именем Мэй, клиенты в Давосе очень избирательные. С одной стороны, они совершенно нечувствительны к ценам. С другой стороны, многим из них нужен не просто секс. Они хотят симуляции отношений. Чтобы с девушкой можно было интересно провести вечер, побеседовать о кино и искусстве, чтобы она была не только красива, но и образована, знала несколько языков, была в политической повестке. 

«Клиенты, как в Давосе, так и в других городах, в основном имеют хорошее образование, и общение никогда не бывает неприятным», — говорит Мэй.

Очень важен для клиентов и внешний вид. В Давосе даже эскортницы должны выглядеть как успешные бизнес-леди. Иначе на площадку их просто не пустят.

Эскортницы делают в Давосе карьеры

Как рассказала одна из девушек, каждый форум — окно возможностей для слетающихся на него со всех сторон ночных бабочек. Ведь успешное знакомство с клиентом может позволить найти высокооплачиваемую работу. То есть для многих женщин, которые выставляют себя в местном секс-приложении, эскорт — не основная «работа». Просто они пытаются построить карьеру через постель, познакомившись с влиятельным клиентом.

Но даже без карьерных перспектив дело это очень прибыльное. Раньше заказ на 12 часов начинался от около 2 тыс. швейцарских франков. 10% девушки получают авансом, остальное на месте. Теперь, как пишет Daily Mail, цены выросли еще больше и стартуют от 7 тыс. долларов. Останется эскортница в горах, на площадке проведения форума, еще ненамного или отправится домой сразу после свидания — зависит от клиента.

При этом никаких карьерных «подвигов» на работе от эскортниц никто не ждет. Как рассказывают девушки, заказчики либо просто уже старые люди, которые быстро засыпают, либо очень уставшие и ждут внимания и возможности излить душу.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
У богатых свои причуды
27.01.2025, 02:47
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