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26.01.2025, 20:36

Это придумано не случайно: раскрыта главная ошибка при использовании унитаза

Новости Мира 0 3 011

Мало кто задумывается о том, что происходит после нажатия кнопки слива унитаза. Оказывается, существуют четкие правила пользования санузлом. Если их не выполнить, то под угрозу ставится не только чистота ванной комнаты, но и здоровье людей, об этом в материале pnz.ru

 

Фото с сайта pnz.ru
Фото с сайта pnz.ru

После нажатия кнопки смыва в чашу начинает поступать вода. Если не закрыть крышку унитаза, то большое количество мельчайших капелек разлетятся по всему помещению. В них содержатся микроорганизмы, обитающие на стенках унитаза и в бачке. Также вместе с капельками воды за пределы чащи могут попасть частицы отходов жизнедеятельности.

Они окажутся в воздухе и осядут на всех поверхностях в ванной комнате: на стенах, на полу, на полотенцах, на зубных щетках, на мыльницах и даже на крышке для зубной пасты.

Таким образом, микробы, которые должны оставаться в унитазе, распространяются по всему помещению, создавая благоприятную среду для дальнейшего размножения бактерий и вирусов, распространения заразы.

Попадая на предметы личной гигиены, микробы могут стать причиной различных заболеваний. Например, при использовании зубной щетки, на которую попали бактерии, можно заразиться кишечной инфекцией. Кроме того, постоянное вдыхание воздуха, загрязненного микроорганизмами, может негативно сказаться на здоровье дыхательной системы.

Решение этой проблемы очень простое – четкое соблюдение правил. Следует всегда закрывать крышку унитаза перед тем, как нажать на кнопку слива.

«Привычка закрывать крышку унитаза перед смывом – это не просто вопрос гигиены, это проявление заботы о своем здоровье и здоровье своих близких. Одна секунда, потраченная на это простое действие, поможет поддерживать в ванной комнате безопасную и здоровую среду. А крышка унитаза придумана именно для этих целей», — рассказал в интервью порталу PNZ.RU врач общей практики Владимир Иванов.

Эксперт напомнил и о еще одном важном правиле – необходимости мыть руки с мылом после посещения туалета.

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