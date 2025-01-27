Ученые рассказали, чем верблюжье молоко полезнее коровьего

Ученые из Университета Эдит Коуэн (ECU Австралия ) установили, что верблюжье молоко содержит больше биоактивных пептидов, создающих здоровую среду в кишечнике, чем коровье. Кроме того, молоко верблюдиц с меньшей вероятностью вызывает аллергию. Результаты исследования опубликованы в журнале Food Chemistry, передает Газету.Ru

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Ученые провели углубленный анализ коровьего и верблюжьего молока, особое внимание уделив белкам, которые влияют на иммунную функцию и пищеварение. Результаты показали, что второй вариант содержит больше белков, поддерживающих здоровье. В сливках верблюжьего молока было обнаружено 1143 белка, в то время как традиционный продукт из коровьего молока содержал 851.

Особое внимание ученые уделили биоактивным пептидам — аминокислотным молекулам, которые положительно влияют на здоровье человека посредством запуска определенных клеточных метаболических процессов.

«Эти биоактивные пептиды могут избирательно подавлять определенные патогенные микроорганизмы и поддерживать здоровую микрофлору кишечника, что также может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний», — объяснил Мануджая Джаяманна Мохиттидж, аспирант ECU, один из авторов исследования.

Кроме того, ученые отметили, что верблюжье молоко не содержит β-лактоглобулина, что делает его хорошей альтернативой для людей с аллергией на коровье молоко. Также уровень лактозы в верблюжьем молоке также ниже.

Коровье молоко составляет 81% мирового производства, в то время как молоко верблюдиц занимает только пятое место, составляя лишь 0,4% от общего объема. Однако в Австралии, где полузасушливый климат способствует разведению верблюдов, производство верблюжьего молока растет, что делает его все более доступным в некоторых регионах, где традиционное животноводство сложно осуществлять из-за особенностей климата.