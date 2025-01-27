Названы самые опасные народные методы лечения детей

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Некоторые народные методы лечения могут оказаться не только неэффективными, но и опасными для здоровья. В особенности, когда речь идет о детях, рассказала «Газете.Ru» педиатр «СМ-Клиника» для детей Елизавета Даутова.

В первую очередь, она отметила, что большая часть народных методов лечения не имеют доказательной базы, не подтверждены научными исследованиями и не гарантируют безопасность. А самая главная опасность заключается в задержке обращения к врачу, назначения эффективного лечения, что может привести к необратимым последствиям для здоровья.

«Часто родители используют народные методы лечения, так как боятся привыкания к лекарственным препаратам, побочных эффектов или считают народные средства «мягкими». Однако все зарегистрированные препараты прошли достаточное количество проверок и исследований, а травы и прочие методы – нет», — подчеркнула Даутова.

Одним из опасных народных методов лечения Даутова назвала растирание спиртом и уксусной кислотой. Дело в том, что у ребенка кожные покровы намного тоньше, чем у взрослых. Таким образом растирание приводит к всасыванию токсичных веществ, ожогам и раздражению кожи, а также к вдыханию паров спирта и уксусной кислоты в организм ребенка, что нередко приводит к отравлениям.

«Ингаляции горячим паром часто приводят к ожогам дыхательных путей, вызывают гиперсекрецию слизи, тем самым ухудшая состояние ребенка. Ведь маленькому ребенку изначально сложно откашляться», — добавила специалист.

Также, по ее словам, применение сока лимона, чеснока и лука в лечении насморка у маленьких детей почти всегда приводит к тяжелой аллергической реакции, кровотечениям и ожогам. Перцовые пластыри, йодные сеточки, горячие банки также могут стать причиной ожогов. А соляные пещеры в некоторых случаях могут привести к бронхоспазму, вследствие вдыхания мелкодисперсной соли.

Как отметила специалист, если у ребенка скрытая пневмония или очаг воспаления в организме, то для него особенно опасны горячие ванны, так как это приводит к повышению температуры тела и главное – к распространению воспалительного процесса.

«Отдельно стоит выделить настойки из трав, экстракты. Очень важно учитывать возраст ребенка, индивидуальную непереносимость того или иного компонента. Довольно часто у детей развивается аллергическая реакция, которая может проявляться усилением кашля, удушьем, отеком, что требует немедленной госпитализации», — предупредила Даутова.

По ее словам, единственным средством в народной медицине, имеющим доказательную базу, является мед. Однако мед, имбирь, шалфей, малина, эвкалипт, брусника, солодка, ромашка и прочие травы и ягоды у маленьких детей могут вызывать аллергические реакции, затруднение дыхания. Поэтому если ранее они не вводились в рацион ребенка, то не стоит включать их в период болезни.