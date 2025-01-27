Колумбия отказалась принять самолет с нелегалами из США: Трамп ответил жестко

Президент США Дональд Трамп заявил, что приказал своей администрации ввести целый ряд санкций против Колумбии, поскольку она отказалась принять американские военные самолеты с депортированными мигрантами, передает Liter.kz .

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Трамп написал в своей социальной сети Truth Social о том, что ему "только что сообщили, что двум репатриационным самолетам из США с большим числом нелегальных уголовников не позволили приземлиться в Колумбии".

По словам Трампа, этот шаг вредит национальной безопасности США, поэтому он распорядился ввести против Колумбии различные меры, в том числе:

Срочные тарифы в размере 25% на все товары, поступающие в США;

Запрет на поездки и немедленный отзыв виз у чиновников колумбийского правительства и всех их союзников и сторонников;

Визовые санкции против всех членов партии, членов семей и сторонников колумбийского правительства.

"Эти меры — это только начало", — обещал Трамп.

За свой второй срок на посту президента США Трамп обещает избавить страну от нелегальных мигрантов, в том числе депортировать тех, кто уже находится на ее территории.