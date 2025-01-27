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27.01.2025, 10:11

Ученые выяснили, какие дети являются «любимцами» в семье

Новости Мира 0 715

Ученые из Университета Бригама Янга (США) выяснили, что родительская любовь не всегда распределяется поровну между детьми. Исследование, опубликованное в журнале Psychological Bulletin (PsyBulletin), выявило, что родители чаще отдают предпочтение старшим дочерям, передает Газета.Ru

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Ученые проанализировали данные 19 469 добровольцев, использованные в 30 ранее опубликованных научных статьях и 14 базах данных. Особое внимание уделили влиянию порядка рождения, пола, темперамента и личностных качеств (таких как экстраверсия и невротизм) на родительские предпочтения.

Ожидаемые результаты, согласно которым матери воспринимались как более благосклонные к дочерям, а отцы — к сыновьям, не подтвердились. Напротив, как матери, так и отцы чаще проявляли больше привязанности к детям женского пола, особенно старшим. Исследователи также обнаружили, что первенцы, включая старших дочерей, обычно получают больше самостоятельности, что может трактоваться как проявление проявление фаворитизма.

Ключевым фактором, влияющим на родительское внимание, выступила личностная ответственность ребенка. Организованные и дисциплинированные дети, с которыми было легче взаимодействовать, часто получали больше поддержки и внимания.

Также исследование показало, что неравномерное распределение родительского внимания может иметь серьезные последствия. Дети, которым уделяют меньше внимания, чаще сталкиваются с проблемами психического здоровья и ухудшением отношений с семьей.

Ученые подчеркнули, что результаты их работы носят корреляционный характер. По этой причине невозможно точно определить, почему родители выбирают того или иного ребенка в качестве фаворита.

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