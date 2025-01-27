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27.01.2025, 11:17

Русский военкор раскрыл страшную тайну сирийских тюрем: «Меня не били, но делали все, чтобы сошел с ума или умер»

Новости Мира 0 728

Бывший участник СВО, военный корреспондент и инструктор, обучавший русских солдат в САР, Олег Блохин в беседе с «Царьградом» прокомментировал сообщения западных СМИ о страшных сирийских тюрьмах, в которых якобы держали всех врагов режима Башара Асада, передает hibiny.ru

Фото: aa.com.tr
Фото: aa.com.tr

Бывший участник СВО, военный корреспондент и инструктор, обучавший русских солдат в САР, Олег Блохин в беседе с «Царьградом» прокомментировал сообщения западных СМИ о страшных сирийских тюрьмах, в которых якобы держали всех врагов режима Башара Асада.

Эксперт отметил, что западные журналисты, конечно же, максимально преувеличивают, пытаясь представить бывшего президента Сирии как какого-то дьявола во плоти. Они показывают какие-то пыточные камеры, страшные механизмы, вроде комнат с опускающимся потолком.

Блохин заверил, что все это — полный бред. Американские СМИ, кстати, уже немного поубавили прыти. Еще буквально вчера на каждом углу кричали о сотнях тысячах узников Асада, а теперь уже аккуратно сообщают, что их было от силы 30 тысяч. Во всяком случае эти цифры смогли подтвердить расследования.

Как бы то ни было, а слухи о жестокости сирийских тюрем, к сожалению, частично правдивы. Блохин подчеркнул, что на собственной шкуре в полной мере ощутил все «прелести» пенитенциарной системы САР. Его задержали по доносу, как он позже узнал, от сослуживца из РФ, который утверждал, что Блохин не имеет российского гражданства, скрывает украинский паспорт и вообще работает на спецслужбы Украины.

Эксперт отметил, что некоторые страшные рассказы об ужасах сирийской тюрьмы все-таки соответствуют действительности. Там не было каких-то жутких механизмов. Мучили, как говорится, руками, ломая тело, дух и волю к жизни.

«Например, меня не били, но делали все, чтобы я либо с ума сошел, либо умер. Чтобы не было признаков насильственной смерти. Там камера полтора на полтора метра, и она невысокая. В полный рост встать не можешь. Вот туда раствор хлора заливали утром и вечером, и как бы ты балдеешь, и все вкалывали какую-то гадость, что у тебя кожа начинала гореть», — вспоминает военкор.

Блохин добавил, что, как это ни странно, многие сирийцы оказывались за решеткой по подозрении в сотрудничестве с Россией. Местные спецслужбы только публично дружили с РФ и были якобы благодарны Москве за помощь и поддержку. На самом же деле многие чиновники и военные считали россиян такими же врагами, с которыми «придется разобраться чуть позже».

Справка: Башар Асад сложил с себя полномочия и покинул
Сирию восьмого декабря прошлого года на фоне наступления мощной группировки боевиков, называвших себя сирийской оппозицией.

Ранее мы рассказывали, что что кроется за страшными предсказаниями Ванги о Сирии.

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