Не будьте в их числе. Эту ошибку после снятия наличных в банкомате допускают миллионы людей

Кажется, нет ничего проще и безопаснее, чем снять в банкомате наличные деньги. Однако не все так просто на самом деле, передает belnovosti.by

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Миллионы совершают одну и ту же ошибку, чреватую большими неприятностями.

Да, речь о предоставлении, пускай и невольном, мошенникам дополнительной возможности добраться до ваших финансов.

А этого можно избежать одним только простым действием.

Речь идет о нажатии кнопки «Отмена» после завершения операции в банкомате.

Дело в том, что если вы распечатываете чек после транзакции, то получаете в нем информацию в том числе об остатке на счете.

Также там может указываться часть номера банковской карты.

В случае попадания чека в руки мошенникам такие сведения могут быть использованы аферистами для их преступных деяний.

Если вы сняли наличные, но не нажали после кнопку «Отмена», банкомат может некоторое время сохранять доступные для просмотра всем ваши персональные данные.

Соответственно, мошенники получают доступ к вашей учетной записи.

Это им позволяет совершать несанкционированные операции.