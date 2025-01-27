Взял себя в руки и сбросил два центнера: весивший 270 килограммов россиянин привёл себя в форму

Ещё пару лет назад врачи предрекали Александру Тесле скорый конец. Всё из-за его огромного веса — 270 килограммов, передает hibiny.ru
Александр с детства был упитанным ребёнком. Став взрослым, он ещё и пристрастился к пиву. Из-за тяги к нездоровой еде Тесла сильно располнел. Супруга после 18 лет совместной жизни подала на развод и забрала сына.
Сын стеснялся меня, я видел его неприязнь, срывался на нём и на жене. Настал момент, когда мне пришлось покинуть родную Кущевскую и уехать в Краснодар, чтобы начать новую жизньАлександр Тесла
Проблемы со здоровьем привели к тому, что мужчина бросил пить и начал правильно питаться. За год ему удалось сбросить почти 170 килограммов.
Однако его кожа обвисла, поэтому пришлось лечь под нож хирурга. Врачи удалили лишнюю кожу с груди, живота и рук. В итоге мужчина стал весить примерно 89 килограммов.
Фото: соцсети
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