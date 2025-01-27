Взял себя в руки и сбросил два центнера: весивший 270 килограммов россиянин привёл себя в форму

Ещё пару лет назад врачи предрекали Александру Тесле скорый конец. Всё из-за его огромного веса — 270 килограммов, передает hibiny.ru

Фото: соцсети

Александр с детства был упитанным ребёнком. Став взрослым, он ещё и пристрастился к пиву. Из-за тяги к нездоровой еде Тесла сильно располнел. Супруга после 18 лет совместной жизни подала на развод и забрала сына.

Сын стеснялся меня, я видел его неприязнь, срывался на нём и на жене. Настал момент, когда мне пришлось покинуть родную Кущевскую и уехать в Краснодар, чтобы начать новую жизнь Александр Тесла

Проблемы со здоровьем привели к тому, что мужчина бросил пить и начал правильно питаться. За год ему удалось сбросить почти 170 килограммов.

Однако его кожа обвисла, поэтому пришлось лечь под нож хирурга. Врачи удалили лишнюю кожу с груди, живота и рук. В итоге мужчина стал весить примерно 89 килограммов.

Фото: соцсети



В настоящее время 46-летний Александр работает тренером в фитнес-центре. Он делится своим опытом, обучая людей правильному питанию и борьбе с привычками, ведущими к ожирению. Он подчёркивает, что для этого важна самодисциплина. Мужчина утверждает, что на питание у него уходит всего 200 рублей в день.

Житель Краснодара питается крупами, мясом птицы, сезонными овощами. БАДы и спортивное питание он не употребляет.

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