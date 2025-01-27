Седокова вызвала волну возмущения на 40-й день после смерти Яниса Тиммы

Российская певица Анна Седокова появилась на ТВ в свадебном наряде. По воле случая или чьему-то злому умыслу, это произошло на 40-й день после смерти ее бывшего мужа, передает belnovosti.by
В Сети отреагировали мгновенно, назвав наряд певицы неуместным, а поведение телевизионщиков – безнравственным.
Анна Седокова после смерти бывшего мужа в новом сезоне музыкального шоу «Три аккорда» появилась в образе невесты, пишет Дзен-канал «Passion.ru».
Сразу после анонса в Сети поднялась волна возмущения, как только стало известно, что Седокова появится в одном из выпусков в длинном белом подвенечном платье, с глубоким декольте и фатой.
«Сложно представить себе более неуместную картину, чем Анна Седокова в подвенечном платье после суицида мужа», - пишут СМИ.
Несмотря на трагедию, случившуюся после развода, на ТВ решили не вырезать участие Седоковой из эфира.
По мнению интернет-пользователей это решения является доказательством «полного отсутствия морали у руководства каналов».
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