Названа добавка к кофе, которая способствует похудению

Наслаждаться ароматом бодрящего кофе будет еще приятнее. Оказывается, стоит добавить в кофе немного специй и можно будет распрощаться с лишними килограммами, передает belnovosti.by
Зарубежные диетологи пришли к выводу, что кофе таит в себе еще немало загадок.
Одна из разгаданных загадок напитка – это похудение.
Достаточно добавить молотый мускатный орех в процессе приготовления кофе.
Пряность чаще используют в кулинарии в рецептах мясных блюд, а также в некоторых кулинарных изделиях (пряниках например).
Если добавить его в кофе, то можно рассчитывать на легкий диетический эффект напитка.
Сам по себе полезный напиток станет богаче на содержание витаминов A, B и C, а еще фолиевую кислоту, магний, железо и цинк.
Кофе с мускатным орехом поддерживает пищеварение, что способствует похудению.
Но главным образом, мускатный орех подавляет аппетит.
Именно этот эффект и позволяет бороться с лишним весом самым активным обрезом.
Для приготовления кофе потребуется самая малость упомянутой пряности.
Помните, что передозировка чревата неприятными последствиями.
Неприятные симптомы могут возникнуть уже при добавлении 6 граммов мускатного ореха.
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