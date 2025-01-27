Названа добавка к кофе, которая способствует похудению

Наслаждаться ароматом бодрящего кофе будет еще приятнее. Оказывается, стоит добавить в кофе немного специй и можно будет распрощаться с лишними килограммами, передает belnovosti.by

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Зарубежные диетологи пришли к выводу, что кофе таит в себе еще немало загадок.

Одна из разгаданных загадок напитка – это похудение.

Что добавить в кофе

Достаточно добавить молотый мускатный орех в процессе приготовления кофе.

Пряность чаще используют в кулинарии в рецептах мясных блюд, а также в некоторых кулинарных изделиях (пряниках например).

Если добавить его в кофе, то можно рассчитывать на легкий диетический эффект напитка.

Кофе и мускатный орех

Сам по себе полезный напиток станет богаче на содержание витаминов A, B и C, а еще фолиевую кислоту, магний, железо и цинк.

Кофе с мускатным орехом поддерживает пищеварение, что способствует похудению.

Но главным образом, мускатный орех подавляет аппетит.

Именно этот эффект и позволяет бороться с лишним весом самым активным обрезом.

Для приготовления кофе потребуется самая малость упомянутой пряности.

Помните, что передозировка чревата неприятными последствиями.

Неприятные симптомы могут возникнуть уже при добавлении 6 граммов мускатного ореха.