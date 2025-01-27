Внезапная остановка сердца грозит каждому: врач рассказала, какие симптомы предвещают приступ

Кандидат медицинских наук, кардиолог Ольга Козлова в беседе с АиФ перечислила физиологические предпосылки внезапной остановки сердца, рассказав, кто находится в зоне повышенного риска смерти от сердечного приступа, передает hibiny.ru

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Специалист подчеркнула, что, в принципе, внезапная остановка сердца может случиться у каждого. В особой же зоне риска пациенты с кардиомиопатиями, аномалиями и патологиями сердца.

Козлова добавила, что явными симптомами надвигающейся беды являются внезапное появление боли в груди, критическая нехватка воздуха, головокружение и слабость. На физиологическом же уровне предпосылками остановки сердца служат фибрилляция желудочков, электромеханическая диссоциация и асистолия желудочков.

По словам кардиолога, внезапную остановку сердца можно предотвратить, неукоснительно соблюдая такие меры профилактики, как отслеживание развития сердечной мышцы, корректировка артериального давления и стабилизация уровня холестерина и сахара в крови. Естественно, нужно отказаться от вредных привычек и регулярно проверяться в кардиолога.

Справка: по статистике больше четверти миллиона россиян ежегодно умирает от внезапной остановки сердца.

Статья носит информационный характер. Не является медицинским назначением. Требуется консультация специалиста.