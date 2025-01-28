Назван лучший овощ для поддержания остроты зрения. И это не морковь

Вопреки устоявшемуся мнению, лучшим овощем для поддержания остроты зрения является не морковь, а кудрявая капуста, передает belnovosti.by
Об этом рассказал окулист из Великобритании Нил Лэрд.
Почему необходимо включить в рацион этот овощ, эксперт объяснил в беседе с изданием Surrey Live.
Как рассказал Лэрд, в кудрявой капусте много бета-каротина, зеаксантина и лютеина.
Данные вещества минимизируют негативное влияние синего света и защищают глаза от возрастных изменений.
Более того, регулярное употребление этого овоща замедляет развитие катаракты и других глазных болезней.
Врач отметил, что пользу кудрявой капусты для зрения можно усилить.
Для этого необходимо сочетать ее с продуктами с высоким содержанием полезных жиров.
К таким продуктам, уточнил Лэрд, относятся орехи, авокадо и оливковое масло.
Как пояснил врач, жирные продукты улучшают усвоение зеаксантина и лютеина.
Лютеин и зеаксантин жирорастворимы, поэтому они лучше всего усваиваются, если их есть с небольшим количеством жира, – посоветовал специалист.
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