Назван лучший овощ для поддержания остроты зрения. И это не морковь

Вопреки устоявшемуся мнению, лучшим овощем для поддержания остроты зрения является не морковь, а кудрявая капуста, передает belnovosti.by

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Об этом рассказал окулист из Великобритании Нил Лэрд.

Почему необходимо включить в рацион этот овощ, эксперт объяснил в беседе с изданием Surrey Live.

Как кудрявая капуста улучшает зрение

Как рассказал Лэрд, в кудрявой капусте много бета-каротина, зеаксантина и лютеина.

Данные вещества минимизируют негативное влияние синего света и защищают глаза от возрастных изменений.

Более того, регулярное употребление этого овоща замедляет развитие катаракты и других глазных болезней.

Врач отметил, что пользу кудрявой капусты для зрения можно усилить.

Для этого необходимо сочетать ее с продуктами с высоким содержанием полезных жиров.

К таким продуктам, уточнил Лэрд, относятся орехи, авокадо и оливковое масло.

Как пояснил врач, жирные продукты улучшают усвоение зеаксантина и лютеина.