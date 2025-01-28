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28.01.2025, 07:56

Начало новой эры: демографы заявили, что в 2025 году на Земле появилось поколение «бета»

Новости Мира 0 980

Рожденные после 1 января 2025 года дети являются представителями нового поколения. Демографы назвали его буквой В (с греческого «бета»), пишет expert.ru. Через 10 лет это поколение составит 16% населения всей планеты. К 2050-му году «бета» будет влиять на облик мировой экономики, передает hibiny.ru

Фото: mccrindle.com.au
Фото: mccrindle.com.au

К поколению «бета» будут относиться дети, рожденные в 2025—2039 гг. Внешность у них не будет отличаться от людей поколения А («альфа»), рожденных в 2010—2024 гг., но пути поколений будут со временем все больше расходиться, сообщает исследовательская компания McCrindle.

Новые взгляды и запросы поколения «бета» будут влиять на рынки товаров и экономические тренды. Социологи называют поколение А «детьми айфонов». Ярлык для поколения «бета» пока не придуман.

Исследователи McCrindle считают, что поколение «бета» будет с легкостью общаться с искусственным интеллектом, приравнивая его к живым людям. «Альфы» и «зумеры», в свою очередь, сознательно взаимодействуют с ИИ.

Еще одной отличительной чертой поколения «бета» будет чрезмерный эгоизм, считает профессор МГУ Александр Синельников.

«Из-за постоянного снижения рождаемости в большинстве стран от поколения к поколению становится всё больше единственных детей, которые не привыкли считаться с братьями и сестрами. Это способствует развитию эгоизма у многих из них", — констатировал профессор.

Ранее мы сообщали, что рожденные с 1980 по 1995 годы стареют быстрее всех остальных.

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