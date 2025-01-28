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28.01.2025, 08:21

Карлсон обвинил США в попытках убить Путина

Новости Мира 0 720

Администрация бывшего президента США Джо Байдена пыталась убить российского президента Владимира Путина. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон, передает РИА Новости.

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Reuters
Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Reuters

«Бывший госсекретарь Тони Блинкен так сильно продвигал идеи настоящей войны, через убийство Путина, например. Что делала администрация Байдена - они пытались убить Путина», — сказал он. По словам Карлсона, подобная политика Вашингтона была связана с тем, что для бывшей американской администрации «хаос является защитным экраном».

При этом журналист не стал приводить каких-либо подробностей или доказательств организации или попыток покушения.

В августе 2024 года заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков заявил, что спецслужбы Украины готовили покушения на президента России Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова. По словам заместителя главы МИД, Белоусов позвонил главе Пентагона Ллойду Остину и призвал его убедить Киев отказаться от своих планов, что позволило Москве и Вашингтону «избежать эскалационного витка».

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