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28.01.2025, 10:41

Полицейский застрелил помилованного Трампом американца

Новости Мира 0 1 358

В Индиане (США) застрелили 42-летнего мужчину, которого буквально несколько дней назад помиловал президент Дональд Трамп, сообщает Zakon.kz.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Как пишет ABC7, мужчина был убит помощником шерифа 26 января. В полиции сообщили, что машину мужчины остановили на трассе. Причина остановки не сообщается. Но во время диалога между полицейским и гражданским произошла стычка, первый попытался произвести арест, получил в ответ сопротивление и застрелил водителя.

Убитым оказался Мэтью У. Хаттл из Хобарта. По словам полиции, у него было оружие. Но пока достоверно неизвестно, что привело к смертельной стрельбе.

Отмечается, что всего несколько дней назад президент Дональд Трамп помиловал Хаттла за правонарушение, связанное с беспорядками в Капитолии США в 2021 году.

В 2023 году Хаттл был приговорен к шести месяцам лишения свободы после того, как признал себя виновным в штурме Капитолия. 6 января 2021 года он поехал со своим дядей в Вашингтон, чтобы посетить митинг в поддержку Трампа, и они оба вошли в Капитолий. Хаттл находился внутри 16 минут, записал все на видео.

Дядя Мэтью Дейл Хаттл признал себя виновным в более серьезных нарушениях и был приговорен к двум с половиной годам тюрьмы за нападение на сотрудников правоохранительных органов.

Оба Хаттла были помилованы Трампом всего несколько дней назад. Мэтью Хаттл был освобожден 17 июля 2024 года и находился под надзором после шестимесячного тюремного заключения.

После убийства Мэтью шериф округа Джаспер Патрик Уильямсон сообщил, что в отношении офицера начато расследование. Стрелявшего полицейского отправили в оплачиваемый административный отпуск, что является стандартным протоколом.

В первые дни после инаугурации Дональд Трамп приказал помиловать ряд осужденных. Например, он помиловал или смягчил наказание почти всем участникам штурма Капитолия 6 января 2021 года. Также он помиловал основателя торговой площадки Silk Roa Росса Ульбрихта; двух полицейских, осужденных за убийство чернокожего мужчины в 2020 году.

Другим указом Трамп приказал рассекретить документы об убийстве бывшего президента США Джона Кеннеди, что вызвало неодобрение его внука. 

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