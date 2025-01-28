Запомните на всю жизнь: почему нельзя вешать магниты на холодильник

Наверняка кухни многих жилищ украшают холодильники с налепленными на их двери магнитиками. Теми, на которых разные изображения имеются. Это что-то вроде памяти о местах, где мы побывали, или как сувениры из мест, где не против побывать, передает belnovosti.by

Фото: Pixabay

В общем, навешаны данные магнитики и глаз радуют. Но это может быть опасно для самого холодильника.

Правда, речь идет не обо всех магнитиках, только о некоторых разновидностях.

Они могут оказывать пагубное воздействие на определенные технологии, используемые в современных холодильниках.

Наихудший вариант такого воздействия – поврежденный холодильник.

Поэтому эксперты советуют на современные холодильники не навешивать такого рода магнитики.

Но как понять, насколько современен агрегат?

Все просто: такой холодильник буквально «напичкан» электроникой, врагом которой могут стать те самые магнитики.

Посему: дабы избежать не нужных вам проблем – лучше не вешайте магниты на дверцах охлаждающего оборудования.

Но если у вас более старые модели, то магниты не нанесут им вреда.

В чем же «шкода» магнитиков для современных холодильников?

В создаваемых первыми магнитных полях, отрицательно воздействующих на работу последних.