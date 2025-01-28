Coca-Cola отзывает напитки с полок из-за опасного вещества

Coca-Cola объявила об отзыве своей продукции в Бельгии, Люксембурге и Нидерландах из-за повышенного уровня хлората — химического вещества, которое может образовываться при использовании дезинфицирующих средств на основе хлора, передает Liter.kz со ссылкой на T he Guard ian .

Фото: lsm.kz

Проблему обнаружили во время плановой проверки на производстве Coca-Cola в бельгийском городе Гент. Большая часть напитков уже изъята с прилавков, а компания продолжает сотрудничать с властями, чтобы устранить оставшуюся продукцию.

По словам представителей компании, независимый анализ показал, что риск для потребителей минимален, и жалоб на продукцию не поступало. Тем не менее диетологи предупреждают, что употребление продуктов с повышенным содержанием хлората может вызвать проблемы со здоровьем, включая нарушения работы щитовидной железы, особенно у детей и младенцев.