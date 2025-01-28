iPhone догоняет Android: WhatsApp готовит функцию для двух аккаунтов

WhatsApp готовит отличную новость для владельцев iPhone – совсем скоро в приложении появится поддержка нескольких учетных записей, рассказывает Tengri Life.
До сих пор пользователям iPhone приходилось искать обходные пути, например устанавливать WhatsApp Business, чтобы управлять двумя учетными записями на одном устройстве. Однако теперь компания тестирует эту возможность в стандартной версии приложения. На данный момент функция доступна в бета-версии (25.2.10.70), но пока для ограниченного числа тестеров.
Разработчики обещают, что после завершения всех проверок функция будет постепенно развернута для пользователей iOS по всему миру. Однако придется набраться терпения: это может занять несколько месяцев.
Поддержка нескольких учетных записей на Android появилась еще в октябре 2023 года, и владельцы iPhone явно заслужили того же уровня удобства. Если вы в ожидании возможности использовать две учетные записи WhatsApp одновременно, знайте, что ждать осталось совсем немного!
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