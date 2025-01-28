iPhone догоняет Android: WhatsApp готовит функцию для двух аккаунтов

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До сих пор пользователям iPhone приходилось искать обходные пути, например устанавливать WhatsApp Business, чтобы управлять двумя учетными записями на одном устройстве. Однако теперь компания тестирует эту возможность в стандартной версии приложения. На данный момент функция доступна в бета-версии (25.2.10.70), но пока для ограниченного числа тестеров.

Разработчики обещают, что после завершения всех проверок функция будет постепенно развернута для пользователей iOS по всему миру. Однако придется набраться терпения: это может занять несколько месяцев.

Поддержка нескольких учетных записей на Android появилась еще в октябре 2023 года, и владельцы iPhone явно заслужили того же уровня удобства. Если вы в ожидании возможности использовать две учетные записи WhatsApp одновременно, знайте, что ждать осталось совсем немного!