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29.01.2025, 07:39

Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в крови

Новости Мира 0 20 917

Международная группа учёных обнаружила, что изюм помогает людям с диабетом второго типа контролировать уровень сахара в крови. Результаты исследования опубликованы в журнале PubMed, передает hibiny.ru

Фото: tcoyd.org
Фото: tcoyd.org

Людям с диабетом второго типа нужно искать средства противодействия скачкам сахара в крови, поскольку им не хватает гормона инсулина, который обычно выполняет эту работу.

Десяти здоровым добровольцам предложили три различных варианта питания. При первом сухофрукты не были предусмотрены, подопытным разрешали есть белый хлеб. Второй способ предусматривал употребление 69 граммов изюма, третий — 28 граммов.

Оказалось, что оба варианта с изюмом эффективно снижали уровень сахара в крови и уменьшали реакцию инсулина по сравнению с употреблением белого хлеба. Несмотря на полученные положительные результаты, специалисты советуют употреблять изюм в умеренных количествах.

Справка: Взрослому человеку в день рекомендуется съедать не более 30 граммов изюма (2 ст. ложки).

Статья носит информационный характер. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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