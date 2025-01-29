Азербайджан выразил России недовольство новостями о крушении самолета в Актау

МИД страны расценил некоторые материалы как «дезинформационные».

«В ходе встречи было отмечено, что публикации в российской прессе и некоторыми официальными кругами России ложных материалов и репортажей, направленных против Азербайджана, вызывают недоумение и противоречат содержанию и духу Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией», — сообщила пресс-служба ведомства.

При этом МИД Азербайджана не уточнил, о каких конкретно публикациях в российских СМИ идет речь.

«Что касается информации в местной прессе о Русском доме, было подчеркнуто, что это не официальная позиция, что деятельность подобных организаций на территории нашей страны основана на принципе взаимности и должна осуществляться в соответствии с требованиями законодательства», – добавляется в сообщении.

Тем временем, российские СМИ сообщают, что накануне глава Россотрудничества Евгений Примаков на своем канале в Telegram обратил внимание на репортаж азербайджанского телеканала Baku.tv, сделанный у входа в российский культурный центр в Баку, в котором подверг критике автора и выразил мнение в недостоверности материала. Он подчеркнул, что это СМИ финансируется правительством Азербайджана и сообщил, что российской стороной готовится иск о защите репутации.

Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом Баку — Грозный, 25 декабря 2024 года разбился вблизи Актау. На борту находились 67 человек, 38 из них погибли, а 29 — выжили.