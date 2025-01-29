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29.01.2025, 07:48

Азербайджан выразил России недовольство новостями о крушении самолета в Актау

Новости Мира 0 2 007

Посол России в Баку Михаил Евдокимов был вызван во внешнеполитическое ведомство Азербайджана в связи с публикациями в российских СМИ, связанными с крушением самолета возле Актау, передает ИА «NewTimes.kz».

Фото : Исполком СНГ
Фото : Исполком СНГ

МИД страны расценил некоторые материалы как «дезинформационные».

«В ходе встречи было отмечено, что публикации в российской прессе и некоторыми официальными кругами России ложных материалов и репортажей, направленных против Азербайджана, вызывают недоумение и противоречат содержанию и духу Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией», — сообщила пресс-служба ведомства.

При этом МИД Азербайджана не уточнил, о каких конкретно публикациях в российских СМИ идет речь.

«Что касается информации в местной прессе о Русском доме, было подчеркнуто, что это не официальная позиция, что деятельность подобных организаций на территории нашей страны основана на принципе взаимности и должна осуществляться в соответствии с требованиями законодательства», – добавляется в сообщении. 

Тем временем, российские СМИ сообщают, что накануне глава Россотрудничества Евгений Примаков на своем канале в Telegram обратил внимание на репортаж азербайджанского телеканала Baku.tv, сделанный у входа в российский культурный центр в Баку, в котором подверг критике автора и выразил мнение в недостоверности материала. Он подчеркнул, что это СМИ финансируется правительством Азербайджана и сообщил, что российской стороной готовится иск о защите репутации. 

Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом Баку — Грозный, 25 декабря 2024 года разбился вблизи Актау. На борту находились 67 человек, 38 из них погибли, а 29 — выжили.

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