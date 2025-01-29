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29.01.2025, 08:13

В Украине завели уголовное дело против министра обороны

Новости Мира 0 559

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло дело в отношении министра обороны Рустема Умерова, передает NUR.KZ со ссылкой на Страна.ua.

Фото: Dogukan Keskinkilic / Anadolu Agency via Getty Images
Фото: Dogukan Keskinkilic / Anadolu Agency via Getty Images
По данным издания, дело в отношении министра обороны Рустема Умерова могли открыть по заявлению общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК). Отмечается, что ЦПК подали заявление из-за увольнения главы Агентства оборонных закупок Марины Безруковой.

"Они считают, что министр незаконно отказался продлевать контракт с ней еще на год, чем злоупотребил властью или служебным положением. Умеров также уволил двоих членов наблюдательного совета, которые проголосовали за продление контракта с Безруковой", - сказано в публикации.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины подтвердили, что зарегистрировали производство о совершении преступления министром обороны Рустемом Умеровым по статье "Злоупотребление властью или служебным положением". Других подробностей пока не сообщается.

Напомним, в сентябре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку министра обороны Алексея Резникова, заменив его на главу Фонда госимущества Рустема Умерова.

По данным Русской службы Би-би-си, Умеров - экономист по образованию, работал в телекоммуникационном и инвестиционном бизнесе. В 2019 году избрался в парламент от партии "Голос" певца Святослава Вакарчука, был автором и соавтором десятков законопроекто. После российского вторжения Умеров вошел в украинскую делегацию на переговорах с Россией.

В том же месяце правительство Украины уволило всех заместителей министра обороны страны.

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