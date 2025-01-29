Мама Ирины Алфёровой отпраздновала 103-летие в кругу семьи

Мать народной артистки России Ирины Алфёровой отпраздновала 103-летие с дочерью и внучкой. Именинницу поздравили ее самые близкие люди, сообщает Zakon.kz.

Фото: Instagram/ksenialferova

Внучка именинницы актриса Ксения Алфёрова поделилась в социальных сетях кадрами с торжества.

"Вы не поверите, но на днях моей Баме (Ксении Архиповне Алфёровой) исполнилось 103 года! А знаете за что дается такое красивое долголетие? За исполнение пятой заповеди: "Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе". А также за доброе сердце, щедрость душевную, любовь к людям, к жизни и за бесконечное чувство благодарности", – написала внучка в подписи к посту с серией фотографий.

Примечательно, что российский и французский историк моды Александр Васильев также не остался в стороне и оставил свое поздравление:

"Потрясен и восхищен. Маме Ирины Алфёровой исполнилось 103 года. Поздравляем Ксению Архиповну с днем рождения!"

Сама Алфёрова не раз отмечала, что бабушка, несмотря на свой возраст, ведет достаточно активный образ жизни – она часто гуляет, посещает разные концерты, устраивает семейные праздники, а также следит за собой.